La presse américaine révèle que l'Iran va fournir des missiles balistiques à la Russie. Téhéran ne serait pas à son premier coup ayant déjà convoyé des drones vers Moscou; Drones qui ont servi notamment à frapper Kiev. Le Washington post annonce que des émissaires iraniens se seraient rendus à Moscou pour discuter des livraisons de missiles à la Russie de Vladimir Poutine. Les États-Unis à travers ses services de renseignement et la presse constatent un rapprochement certain entre l'Iran et la Russie. Ils soutiennent que Téhéran livre du matériel militaire à la Russie depuis quelque temps.

Le Washington post a annoncé que le gouvernement iranien aurait envoyé le mois dernier des responsables en Russie pour échanger sur les conditions d'augmentation de la quantité d'armes à livrer au Kremlin . Les autorités du Pentagone annoncent des livraisons de missiles balistiques à la suite des drones "kamikazes" convoyés il y a quelques semaines. Ces missiles selon le renseignement seraient de type sol-sol. Après les États-Unis, l'Ukraine a également révélé que l'Iran se prépare à fournir à son allié, «une cargaison de missiles balistiques Fateh-110 et Zolfaghar capables de frapper des cibles à des distances de 300 et 700 kilomètres ». Cependant, Téhéran a toujours réfuté les accusations.

La guerre semble prendre une autre tournure. Elle mobilise des soutiens de part et d'autre. Si l'Ukraine a la sympathie de pratiquement tous les pays du monde, la Russie ne reste pas sans soutien. La plupart se limitant à des condamnations, certains sont plus actifs dans leur soutien. La France s'est affichée en offrant une formation aux soldats ukrainiens et les États-Unis ont amplifié les sanctions contre la Russie. De son côté, Vladimir Poutine peut compter sur certains pays à l'instar de la Corée du Nord dans sa conquête de certains territoires ukrainiens.