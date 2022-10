Les autorités somaliennes vont fermer les entreprises, les magasins et autres sociétés qui ne respectent pas l’ordre du gouvernement fédéral de ne pas payer d’impôts ou de faire autres versements aux structures mises en place par le groupe terroriste Al-Shabaab. C’est ce qu’a déclaré le ministre somalien du Commerce et de l’Industrie Jibril Abdirashid Haji Abdi. "Nous allons annuler les licences des sociétés convaincues de liens financiers avec Al-Shabaab, a déclaré le ministre cité par le site d’actualités Somali Guardian. Nous avons par ailleurs l’intention de confisquer les entreprises travaillant pour le compte des terroristes."

Le ministre a indiqué que les autorités avaient identifié quatre sociétés d’import liées aux structures d’Al-Shabaab. Les terroristes pouvaient ainsi percevoir les droits de douane dans le port de Mogadiscio pour financer leurs activités. Le groupe Al-Shabaab a été formé en Somalie en 2004. Ses combattants organisent régulièrement des attaques terroristes depuis 2008. Le groupe contrôlait un large territoire en 2010, mais a été repoussé à l’été 2011 hors de Mogadiscio, la capitale somalienne, et a lancé une guérilla contre le gouvernement du pays et ses alliés.

Un des chefs du mouvement a annoncé en février 2012 que le groupe prêtait allégeance à l'organisation terroriste d'Al-Qaïda*. Les effectifs d’Al-Shabaab s’élèvent à jusqu’à 10.000 combattants. Les terroristes soumettent la population, les sociétés et les magasins à des taxes et ont mis en place un système judiciaire parallèle, en se faisant payer pour le règlement du contentieux privé et commercial. (Tass)