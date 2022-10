La population animale a connu au cours de ces dernières décennies un véritable déclin. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport de la biennale Living du WWF et de la Zoological Society of London (ZSL). Selon le rapport de cette organisation scientifique, en moins d’un demi siècle, les populations d'animaux sauvages de la Terre ont chuté en moyenne de 69 %. Cette situation serait liée en grande partie aux différentes activités que mènent les hommes sur la terre. La remarque a été faite entre la période allant de 1970 à 2018.

Cette baisse drastique de la population animale s’est observée tant dans les forêts tropicales humides que dans les eaux avec la diminution de poissons, d'amphibiens et de reptile. Ce rapport qui est l’œuvre près de 90 scientifiques invite les dirigeants des pays du monde entier à parvenir à un accord ambitieux lors du sommet sur la biodiversité Cop15 au Canada en décembre. Ceci aurait le mérite selon le document de réduire les émissions de carbone pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 ° C cette décennie afin de mettre un terme à la destruction rampante de la nature.

L'Amérique latine et les Caraïbes

La partie du monde ayant connu une forte baisse de la population animale est l'Amérique latine et la région des Caraïbes selon le document. La taille moyenne de la population d'animaux sauvages, a connu une baisse de 94 % en 48 ans dans ces parties du monde. «Ce rapport nous indique que les pires déclins se produisent dans la région de l'Amérique latine, qui abrite la plus grande forêt tropicale du monde, l'Amazonie. Les taux de déforestation s'y accélèrent, dépouillant cet écosystème unique non seulement des arbres mais de la faune qui en dépend et de la capacité de l'Amazonie à agir comme l'un de nos plus grands alliés dans la lutte contre le changement climatique », confie Tanya Steele, directrice générale de la biennale Living du WWF et de la Zoological Society of London (ZSL).