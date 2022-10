L’offensive lancée en Ukraine, plusieurs mois plus tôt par le président russe Vladimir Poutine, fait toujours la une de la presse internationale. Le pape François s’est exprimé sur la question, tout en faisant part de ses préoccupations sur le plan international. Ce dimanche 2 octobre 2022, avant sa prière de l’Angélus sur la place Saint-Pierre, l’évêque de Rome a dit déplorer « profondément la grave situation qui s'est créée ces derniers jours (...) Elle augmente le risque d'escalade nucléaire, au point de faire craindre des conséquences incontrôlables et catastrophiques au niveau mondial ». Il a par ailleurs appelé le président russe à arrêter la « spirale de violence » en Ukraine.

Il a lancé un appel à Zelensky

Le successeur de Saint Pierre a aussi exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelensky à se monter ouvert aux sérieuses propositions de paix. « Il est angoissant que le monde apprenne la géographie de l'Ukraine à travers des noms comme Bucha, Irpin, Marioupol, Izium, Zaporijjia et d'autres localités, qui sont devenus des lieux de souffrance et de peur indescriptibles » a-t-il ajouté. Notons que ce n’est pas la première fois que le pape François s’exprime sur la guerre en Ukraine. Au cours du mois de septembre dernier, il avait fait part de sa préoccupation concernant le risque d’une escalade nucléaire alors qu’ « une guerre particulièrement lourde » se déroule en Europe.

A l’occasion d’une rencontre avec ses représentants diplomatiques dans différents pays, il avait déclaré que : « Malheureusement, l’Europe et le monde entier sont ébranlés par une guerre particulièrement lourde où le droit international est violé et où un risque d’une escalade nucléaire devient palpant. Nous assistons en ce moment à une troisième guerre mondiale fragmentaire ». Il faut dire que ces propos du souverain pontife avaient été en quelque sorte soutenus par des officiers de l'armée ukrainienne qui pensaient que cette option n'est plus totalement impossible.