Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé dimanche son homologue américain Joe Biden de "semer le chaos, la terreur et la destruction" en République islamique. "Un président américain qui se permet de semer le chaos, la terreur et la destruction dans un autre pays par le biais de déclarations devrait se rappeler les paroles éternelles du fondateur de la République islamique [l'ayatollah iranien Khomeini] qui a qualifié l'Amérique de grand Satan", a déclaré le dirigeant iranien cité par l'Irna. M. Raïssi a cité "70 ans de soutien aux crimes du régime sioniste en Palestine, ainsi que deux décennies d'agression et de bellicisme des Américains en Afghanistan".

Selon le président iranien, "les Américains sont en colère contre chaque mouvement bon, innovant et créatif de la nation iranienne". Samedi, le dirigeant américain, commentant l'incendie de la prison d'Evin à Téhéran, a qualifié les dirigeants iraniens de "répressifs". Il a également demandé aux autorités iraniennes de "cesser d'utiliser la violence contre ses citoyens". Dans le même temps, M. Biden a déclaré qu'il avait "un profond respect pour les personnes qui sont descendues dans la rue pour protester".

Samedi, un incendie s'est déclaré dans la prison d'Evin, dans la capitale iranienne, lors d'affrontements entre condamnés. Quatre personnes ont été tuées et plus de 60 ont été blessées. Les autorités locales ont déclaré qu'il n'était pas question d'émeute et qu'aucun des prisonniers politiques n'avait été blessé. Ils ont également déclaré que l'incident n'était pas lié aux récents troubles dans le pays.

Les manifestations ont commencé en Iran le 17 septembre après les funérailles de Mahsa Amini, 22 ans. Selon la version officielle, la jeune Kurde a été arrêtée par la police parce qu'elle ne portait pas correctement son foulard. Pendant l'interrogatoire, elle a subi une crise cardiaque dont elle est morte. Sur les réseaux sociaux, cependant, il a été rapporté qu'Amini a été battue par la police. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani Chafee, a déclaré que l'approche occidentale des événements en République islamique était "accompagnée d'hypocrisie et de double standard". (Tass)