Au Bénin, c'est la Liste Electorale Informatisée qui sera utilisée pour les élections législatives du 08 janvier 2023. Seulement du côté de l'opposition, on a pas totalement confiance en la structure qui confectionne cette Lei, c'est à dire l'Agence nationale d'identification des personnes (Anip). Il y a quelques semaines encore, le chef de file de l'opposition Paul Hounkpè demandait l'audit de cette Lei. La société civile, aussi pour d'autres raisons a souhaité que cette lei soit auditée. Le gestionnaire mandataire de l'Anip est plutôt d'accord pour le principe. Le président du Front des organisations nationales contre la corruption (FONAC) dit avoir reçu un courrier de l'Anip invitant son organisation à une séance de travail le mercredi dernier.

"On les a mis systématiquement sur la liste électorale"

Cette séance devrait permettre de définir les modalités de l'audit demandé par le Fonac. C'est du moins ce qu'a déclaré Jean Baptiste Elias au journal le Matinal. Son organisation avait participé à la séance d'échanges entre l'Anip et les organisations de la société civile le jeudi 13 octobre dernier. C'est à cette séance que le Fonac a demandé un audit de la Liste électorale permanente provisoire (Leip). Au sortir de ladite rencontre, Jean Baptiste Elias indiquait que des personnes avaient été mises sur la Liste électorale informatisée provisoire, parce qu'au 08 janvier 2023, elles auront 18 ans. Mais elles ignorent qu'elles ont été prises en compte.

"On les a mis systématiquement sur la liste électorale alors que ces personnes n'avaient peut-être pas envie d'aller voter, puisque le vote au Bénin, n'est pas obligatoire et nous craignons que, la liste électorale étant gonflée, nos politiciens puissent en profiter pour voter en lieu et place de ces personnes qui n'auraient pas fait le déplacement le jour du vote" avait expliqué le président du Fonac. Selon le journal Le Matinal, la Lei sera auditée par les Organisations de la société civile comme elles l'ont demandé. Le gestionnaire mandataire de l'Anip est d'accord pour le principe.