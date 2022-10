Les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 s’approchent à grand pas. Les Etats- majors des partis politiques légalement constitués se préparent activement pour les prochaines échéances électorales. Du côté des confessions religieuses, on donne déjà de la voix pour inviter le peuple béninois à la culture de la paix. La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) , lors de sa première session ordinaire de l’année pastorale 2022-2023 tenue du 16 au 19 octobre 2022 à Dassa-Zoumè dans le département des Collines et sous la présidence de Mgr Victor Agbanou, Evêque de Lokossa et président de la CEB , dans un communiqué final en date du 19 octobre 2022, a déclaré que « les Evêques du Bénin prient pour un bon déroulement du scrutin ».

Dans ledit communiqué final, la Conférence Episcopale du Bénin a renouvelé leur souhait d’un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique et a exhorté vivement les Béninois, quel que soit leur bord ou leur appartenance politique, à œuvrer en faveur de la justice, de la paix et de l’unité nationale en mettant l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Comme les Evêques du Bénin l’ont mentionné déjà dans leur Lettre Pastorale pour le carême 2022 .... Lire la suite dans le journal PDF