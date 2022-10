Il est très important de boire beaucoup d’eau et encore plus dans les périodes de forte chaleur où la déshydratation survient à cause des températures extérieures élevées. Cependant, la consommation de l’eau glacée est une habitude à abandonner pour son bien-être sanitaire, car elle ne permet pas une hydratation et expose à nombreux problèmes de santé. L’eau glacée cause «le retard de la digestion, des problèmes cardiaques, l’obésité, et le gros ventre», selon le nutritionniste Brice Atrevy. En effet, l'ingestion de l'eau glacée diminue la température du bol alimentaire et favorise la solidification des graisses.

Ainsi, la digestion est plus difficile. Egalement, cette boisson d’une température différente de celle de l’organisme pendant un repas, provoque la constriction des vaisseaux sanguins autour de l’estomac. Au même moment, elle entraîne la contraction des intestins et les empêche d’assumer convenablement leur rôle. Ceci peut engendrer le ralentissement de la digestion et entraîner la constipation. L’eau glacée diminue la fréquence cardiaque. Elle stimule le nerf vague. Il s’agit du nerf qui s’occupe de l’abaissement de la fréquence cardiaque.

En plus, une telle eau ralentit l’hydratation du corps. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température du corps humain, l’homme transpire pour se rafraîchir. En cas de fraicheur, les muscles se contractent et provoquent des frissons pour que le corps se réchauffe. Ces phénomènes physiologiques s’expliquent par la capacité de l’organisme à réguler sa température pour la maintenir constante. Après l’ingestion de l’eau glacée, l’organisme doit l’amener à la température du corps avant de pouvoir l’utiliser. Lors de ce processus, l’organisme dépense de l’énergie et de l’eau. Aussi, l’eau glacée cause des maux de gorge et affaiblit le système immunitaire. Elle cause des céphalées qui se caractérisent par des douleurs frontales ou temporales, de courte durée. Le nutritionniste Brice Atrevy informe qu’il ne faut pas prendre des médicaments avec de l’eau glacée car celle-ci retarde les effets des médicaments. Pour échapper à tous les risques, ce nutritionniste conseille de s’abstenir de prendre de l’eau glacée et recommande plutôt de l’eau tiède.