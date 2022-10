La liste électorale a été au cœur de toutes les contestations pré électorales de ces vingt dernières années au Bénin. Si la Lépi a permis d’avoir une légère accalmie sur ce front, la Liste Electorale Informatisée (LEI) en cours de confection actuellement suscite encore des réactions. A peine affichée, organisation de la société civile et acteurs politiques révèlent des insuffisances. Ce qui amène plusieurs acteurs à demander une contre expertise internationale. Annoncées inclusives et transparentes, les prochaines élections législatives font l’objet d’une grande attention de la part des populations que des partenaires du Bénin.

Parmi ceux-ci les Etats-Unis et la France ont déjà exprimé leurs volontés de voir ces élections donner les mêmes chances aux partis de la majorité que ceux de l’opposition. Par le passé, les forces de l’opposition n’avaient déjà pas réussi à participer aux élections à cause de conditions inscrites dans la loi électorale qui n’étaient pas remplies par ces dernières. Selon plusieurs déclarations, les listes affichées comportent assez d’insuffisances et d’imperfections qui semblent plus inquiéter que rassurer. Ces inquiétudes ont été soulevées par les acteurs politiques de la mouvance présidentielle et des organisations de la société civile. Le sujet ne fait pas objet d’un grand... Lire la suite dans le journal PDF