Avec les explosions qui ont affecté les gazoducs Nord Stream, les pays européens se retrouvent dans une situation délicate. L'approvisionnement en gaz permettant de fournir l'énergie à l'Europe se retrouve compromis. Les pays de l’Union européenne devront un jour se rendre compte que dans la situation avec les gazoducs Nord Stream ils ont été trahis par leurs alliés, a déclaré mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova sur Telegram. La diplomate a rappelé la déclaration du vice-premier ministre russe Alexandre Novak, qui avait indiqué récemment que la Russie était prête à livrer du gaz aux consommateurs européens via la conduite du Nord Stream 2 qui n’avait pas été endommagée.

"Et après cela quelqu’un osera-t-il dire que c’est notre pays qui est derrière cet acte de sabotage? Je comprends que prendre conscience de la vérité peut être très difficile. Mais un jour les pays de l’UE devront le reconnaître: ils ont été trahis par leurs alliés", a-t-elle indiqué. L'entreprise Nord Stream AG a annoncé fin septembre des "destructions sans précédent" sur "trois conduites des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2". Les sismologues suédois ont rapporté plus tard avoir enregistré le 26 septembre deux explosions sur l'itinéraire des gazoducs. Le parquet général de Russie a ensuite engagé une procédure pénale pour acte de terrorisme international.