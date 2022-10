Au moins huit personnes, dont un policier, ont été tuées dans une bousculade lors d'un concert qui s'était tenu dans le plus grand stade de la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), Kinshasa, a annoncé dimanche le chef de la police métropolitaine, le général Silvano Kasongo. "Il y a eu huit morts parmi lesquels un policier dans le concert du chanteur Fally Ipupa au stade des Martyrs, a déclaré M. Kasongo, cité par le site local Cas-info. C’est une bousculade qui est à la base de ces décès. Les mélomanes étaient étouffés", a précisé un officier de la police. Le stade dispose de 80.000 places pour les spectateurs. Toutes les places assises étaient occupées. La police avait mis en place trois cordons pour sécuriser la pelouse, mais, sous la pression de la foule, des policiers n’ont pu tenir longtemps rappelle Tass.

Quelques heures après le drame, la star congolaise a décidé de présenter ses condoléances au peuple congolais. Lire ci-dessous son message: «Chers compatriotes, Suite à ce que nous avons accomplis ensemble hier, j'avais prévu pour ce jour renvoyer un message de joie et de satisfaction au-delà des maux que traverse notre cher pays. Malheureusement, malgré toutes les dispositions prises pour le strict respect des consignes de sécurité, des incidents malheureux et dramatiques ont émaillé la fin du concert. En effet, il ressort des éléments à notre disposition que suite à certaines bousculades à la sortie et aux alentours du stade, des compatriotes ont été arrachés à la vie. J'en suis profondement consterné et présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles. Que Dieu dans sa profonde miséricorde console les cœurs meurtris. »