Les récents tirs de missiles effectués par la Corée du Nord continuent d’occuper l’actualité internationale. Alors que cette situation fait couler beaucoup d’encres et de salives au sein de la communauté internationale, l’agence officielle de presse KCNA est revenue sur cette situation en faisant remarquer qu’il s’agit en réalité d’exercices militaires dont l’objectif est d’estimer les différentes possibilités du pays à résister en cas d’attaque. On retient notamment que les exercices qui ont consisté en des lancements de missiles balistiques étaient «la simulation d'une guerre réelle».

"Chargement d'ogives nucléaires tactiques"

Selon le média nord-coréen qui a réagi ce lundi 10 octobre, «les unités de l'Armée populaire coréenne (APC) chargées de l'utilisation des armes nucléaires tactiques ont organisé des exercices militaires du 25 septembre au 9 octobre afin de vérifier et d'évaluer la capacité de dissuasion et de contre-attaque nucléaire du pays». Toujours selon l’agence officielle de presse KCNA, les exercices ont également tourné autour d’une «simulation de chargement d'ogives nucléaires tactiques». Ces manœuvres ont été faites à bord d'un missile lancé par la suite depuis un silo. Les essais ont visé la Corée du Sud. Aussi, la «neutralisation d'aéroports» dans ce pays voisin a-t-elle été faite. La «frappe des principaux centres de commandement» et «des principaux ports des ennemis».

Des missiles en direction du Japon...

Notons qu’avant ce point, le Japon avait signalé le tir de deux nouveaux projectiles. L’un a parcouru 350 kilomètres à une altitude maximale d'environ 80 kilomètres et l’autre a volé sur une distance de 800 kilomètres à une altitude de 60 kilomètres. Ces nouveaux tirs interviennent après celui effectué par la Corée du Nord mardi dernier. Depuis, les réactions ne cessent de se multiplier. Selon un communiqué ministère nord-coréen, il s’agirait des « justes mesures de rétorsion de l'Armée populaire coréenne contre les manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis qui provoquent une escalade des tensions militaires dans la Péninsule coréenne ».