La Russie est reconnaissante aux pays d’Afrique pour leur position consolidée concernant la situation en Ukraine, qui est fondée sur la neutralité et la non-ingérence dans des conflits à l’extérieur du continent. C’est ce qu’a déclaré vendredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, en intervenant à la session plénière de la 14e Convention de l’Association russe des études internationales. "Nous sommes reconnaissants pour la position consolidée de nos amis africains concernant la situation en Ukraine, qui consiste en la neutralité et la non-ingérence dans les conflits en-dehors de l’Afrique.

Même concernant le dernier vote en date sur les projets de résolution provocateurs de l’Assemblée générale de l’ONU sur l’Ukraine, les pays africains ont constitué plus de la moitié des États qui se sont abstenus", a fait remarquer le diplomate. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution antirusse sur les référendums dans les républiques populaires du Donbass et les régions de Kherson et de Zaporojié, ainsi que sur la situation en Ukraine. 143 pays ont soutenu la résolution. Cinq membres de l’ONU ont voté contre. 35 États se sont abstenus. La résolution appelle à régler le conflit en Ukraine via les négociations. (Tass)