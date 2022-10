Le paiement en ligne consiste à échanger de l'argent ou régler un achat à travers un système numérique. Concrètement, ces transactions se font sur Internet à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone. Ce type de règlement a tendance à se généraliser au détriment des règlements traditionnels par carte ou en liquide dans des magasins physiques. Cette tendance au e-paiement ne cesse de s'accroître mais comment ça marche ?

Comment payer en ligne?

Il est possible d'utiliser les transactions en ligne dans de nombreuses situations : vente ou achat d'un produit, d'un service, envoi d'argent à un familier, parier... Deux options s'offrent à vous, le paiement par carte bancaire ou avec un porte-monnaie électronique. Si vous choisissez le règlement par carte vous devrez communiquer certaines informations comme votre numéro de carte, sa date d'expiration ainsi que le cryptogramme à trois chiffres se trouvant au dos de celle-ci. Votre banque peut renforcer la sécurité de ce type de transaction en vous envoyant un code par SMS sur votre smartphone ou via votre compte en ligne sur le site internet de votre banque. Une fois toutes ces vérifications faites, votre compte bancaire rattaché à la carte que vous avez utilisée sera débité du montant payé.

Le porte-monnaie électronique représente l'autre moyen de paiement en ligne. Il permet de régler ses achats ou bien de recevoir de l'argent sans devoir transmettre ses données bancaires. Pour cela vous devez déposer au préalable de l'argent sur une des plateformes internet proposant ce service. Il est possible d'approvisionner cette cagnotte numérique par carte bancaire ou virement depuis votre compte bancaire. Vous pourrez dès lors utiliser cet argent pour vos transactions. À chaque paiement ce porte-monnaie virtuel sera donc débité du montant demandé.

Les plateformes de paiements en ligne dans le monde

Différents outils de transactions numériques sont à votre disposition mais en fonction de votre zone géographique, certains seront plus ou moins utilisés. En effet, un Européen ou un Américain sera plus enclin à utiliser PayPal, Stripe, HiPay, Skrill alors qu'une personne vivant en Asie préfèrera AliPay ou Oxicash. Un Canadien vous conseillera sans hésiter Interac. Au Brésil et en Argentine on vous recommandera PayU. Par contre, en Afrique on aura recours à d'autres interfaces. Les Africains se tournent eux généralement vers les transferts d'argent classiques tels Western Union ou MoneyGram car beaucoup n'ont pas de compte en banque.

Ils trouvent également d'autres solutions en utilisant le service de porte-monnaie mobile pour lequel un seul téléphone portable est nécessaire. Citons par exemple Orange Money, Airtel Mobile Money ou encore MTN Mobile Money.

Et pour les jeux en ligne?

Vous pouvez utiliser ces deux types de règlements en ligne pour vos achats mais aussi pour parier en ligne. Les sites de paris sur Internet et les casinos virtuels fleurissent sur le web et offrent toutes les possibilités de paiement sur Internet. La plus courante est la carte de crédit mais ils offrent aussi la possibilité de payer avec ton porte-monnaie électronique, par virement bancaire mais pas encore avec des monnaies virtuelles comme le bitcoin.

Choisir une carte (CB, Visa, Mastercard) est un choix de simplicité et de sécurité mais cela a un coût élevé. Les portefeuilles numériques sont l'alternative pour limiter les frais. Les transferts d'argent sont idéaux pour le poker, le turf et les paris sportifs. Pour les amateurs de casino, il existe des portefeuilles électroniques spécifiques à ce type de jeux sur Internet. Il est plus intéressant de cibler des interfaces telles que Neteller ou Skrill. Évidemment, en fonction de ton pays de résidence, certaines plateformes de paiement sont plus couramment utilisées.

Par exemple, Bancontact est populaire en Belgique ou Interac , qui est la méthode de paiement préférée des joueurs canadiens et promet d'être simple et sûre à utiliser. Il existe de bons exemples de listage des casinos en ligne Interac sur Internet car c'est précisément la méthode de paiement la plus utilisée dans des pays comme le Canada.

L'avenir du paiement en ligne

Les transactions numériques se développent et se diversifient de plus en plus. Nous pouvons faire des règlements en ligne de manière rapide, sécurisée et dans de nombreux contextes : achat, vente, jeux, transfert, etc... Mais est-ce seulement une mode ou serons-nous amenés à payer exclusivement de manière dématérialisée dans le futur? D'un côté, le paiement numérique est pratiqué par un grand nombre de la population mondiale et son utilisation ne cesse de croître. Les différents outils utilisés démontrent une qualité technologique en termes de fiabilité et de sécurité extraordinaire. En outre, nous recherchons toujours plus de rapidité et d'efficacité et les transactions en ligne avec ces diverses interfaces y répondent clairement.

D'un autre côté, le paiement en ligne a tout de même ses limites. Que ce soit en raison de problèmes techniques de par notre zone géographique de résidence ou tout simplement par crainte d'un manque de sécurité, le règlement en ligne ne peut pas remplacer totalement les outils traditionnels que sont la monnaie physique et la carte bancaire. Néanmoins, il est évident que le e-paiement connaît une croissance incessante et gageons qu'il deviendra le moyen le plus utilisé et le plus sûr à exploiter dans les prochaines décennies.