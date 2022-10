Thione Niang, ex-conseiller de l’ancien président américain, Barack Obama, s’est insurgé contre le comportement des ambassades des pays occidentaux en Afrique. Lors d’une conférence à Montréal au Canada, l’homme âgé de 44 ans a dénoncé la disparité menée par ces dernières lors de l’octroi de visas aux jeunes venant d’Afrique. Au cours de sa prise de parole, il a donné l’exemple de jeunes qu’il parraine. « Depuis deux mois, mes jeunes de Give1 Digital Academy ont fait une délégation. Ils ont tellement travaillé depuis six mois, deux mois. On a déposé des visas à l’ambassade du Canada, même ici Montréal Connect, Printemps numérique, ils ont appelé ils ont envoyé tellement de document. On a tout fait, je garantis les jeunes. J’ai tout fait avec les billets d’avion. Tout ce dont ils ont besoin, j’ai tout mis. Mais jusqu’à présent, ils n’ont même pas eu la politesse d’envoyer des textos aux gens, pour leur dire qu’on a reçu votre demande ».

« C’est de l’arnaque pur et dur »

Il a fustigé le fait que l’ambassade du Canada n’ait pas eu l’amabilité d’envoyer un texto pour faire savoir aux jeunes que les visas leur ont été refusés et qu’elle retourne leur argent. Thione Niang n’a pas manqué de souligner que le billet d’avion qui coute 98 000 FCFA est cher pour de nombreux africains. Pour lui, ce que « les ambassades du Canada, de la France, des Etats-Unis, toutes ces ambassades, font en Afrique c’est de l’arnaque pur et dur. C’est un manque de respect. C’est-à-dire, ce que j’appelle de la disparité, imaginez que vous en tant que Canadien vous venez en Afrique. Vous n’avez pas besoin de visa ».

Mais, à en croire Thione Niang quand les Africains veulent aller en Occident, ils ont besoin d’un visa. Il a encore donné l’exemple de plusieurs jeunes qu’il a fait venir à la Maison Blanche, pour expliquer la disparité dont il parle. « Hier j’ai amené 30 jeunes de partout dans le monde aux Etats-Unis pour 2 jours de conférence. Et c’est une délégation qui venait de la France. 14 d’entre eux sont venus de Paris, ils sont allés sur internet deux jours avant. Ils ont été approuvés et sont venus aux Etats-Unis sans que personne ne leur pose de question. Mais ceux qui venaient du Mali, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo tous ils ne sont pas venus. Mais comment veut-on que ce monde change si on continue avec cette disparité » a-t-il déclaré.