Coup de tonnerre au Royaume-Uni ! Quelques semaines après son élection, la Première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission. Cette nouvelle tombe près d'un mois et demi après des troubles majeurs qu'a traversé le pays. Elle détient ainsi l'un des mandats les plus courts de l'histoire du Royaume-Uni. « Je ne peux pas remplir le mandat pour lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai parlé au roi et je l'ai informé que je démissionnais » a-t-elle déclaré. Cependant elle garde son poste jusqu'à ce qu'un nouveau premier ministre soit choisi.

Dans la foulée, le président français Emmanuel Macron a réagit. Le président français Emmanuel Macron a espéré que le Royaume-Uni arriverait à surmonter rapidement l'instabilité causée par la démission de la première ministre Liz Truss. Interrogé sur cette démission, il a espéré que le pays retrouverait "rapidement" la stabilité et s'est dit "triste de perdre une collègue" selon des propos rapportés par Tass.