Déjà plus de mois que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. En effet, depuis le mois de Février, le pays dirigé par Vladimir Poutine a lancé une offensive en Ukraine. Au fur et à mesure que le temps passe, le bilan des victimes et des dégâts matériels s'alourdit un peu plus. Il y a quelques semaines, le numéro un russe a appelé à la mobilisation partielle des russes pour soutenir son offensive en Ukraine. La semaine dernière c'était des frappes ciblées qui ont touché des régions ukrainiennes. Dans ce contexte, un groupe d'élus américains a lancé un appel au numéro un, le démocrate Joe Biden.

Aux Usa , des élus démocrates ont lancé un appel au président américain Joe Biden. En effet, comme le rapporte le média britannique The Guardian, des élus démocrates a Congrès américain a proposé à l'actuel locataire du Bureau Ovale de discuter avec les autorités russes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cela en continuant à respecter ses engagements militaires et économiques avec la partie ukrainienne. Au total, ce sont trente élus démocrates qui ont lancé cet appel au dirigeant américain.

"Compte tenu de la destruction créée par cette guerre pour l'Ukraine et le monde, ainsi que du risque d'escalade catastrophique, nous … pensons qu'il est dans l'intérêt de l'Ukraine, des États-Unis et du monde d'éviter un conflit prolongé", a affirmé dans sa lettre au président Joe Biden le groupe de 30 membres démocrates du Congrès américain. "Pour cette raison, nous vous exhortons à associer le soutien militaire et économique que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine à une impulsion diplomatique proactive, en redoublant d'efforts pour rechercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu".