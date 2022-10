Le Sahara occidental aura reçu très peu de soutien aussi franc. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a affirmé son soutien sans failles au peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance. Pour rappel, le Maroc de Mohammed VI considère que ce territoire lui appartient. Le Front Polisario soutenu par l'Algérie affirme vouloir son indépendance. Une situation qui a emmené à plusieurs tensions au cour de ces dernières décennies. Récemment, les USA se sont rangés du côté du Maroc. Une décision survenue dans la foulée de l'accord de normalisation des relations entre Israël et le Maroc.

Lors d’une visite, mardi 18 octobre du chef du Front Polisario, Brahim Ghali en Afrique du Sud, le président Ramaphosa a été on ne peut plus clair: « Nous sommes inquiets du silence qui persiste dans le monde concernant la lutte pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental... Nous estimons que d’autres luttes s’expriment à plus grand bruit (…) et c’est pourquoi en tant que Sud-Africains nous affirmons clairement que nous sommes fermes et sans état d’âme dans (…) notre soutien au peuple sahraoui ... C’est une lutte juste, c’est une lutte noble, c’est une lutte honorable, un peuple qui veut décider de son propre destin via l’autodétermination ».

Pour rappel, le Front Polisario réclame la tenue d'un référendum d'auto-détermination prévu dans un accord supervisé par l'ONU en 1991. Le Maroc quant à lui veut une autonomie du Sahara occidental sous sa souveraineté et ne veut pas entendre parler de référendum sur l’indépendance.