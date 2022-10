Mahamat Idriss Déby Itno a pris ce lundi ses fonctions de président de transition du Tchad pour une période de deux ans. Une cérémonie d’investiture a eu lieu dans la capitale N'Djamena, a rapporté Radio France internationale (RFI). "La période de transition doit conduire à la consolidation de notre démocratie", a déclaré le chef de l'État. "Cette période se terminera par des élections transparentes et le retour à l'ordre constitutionnel. Dans les prochains jours, un gouvernement d'union nationale sera mis en place au Tchad."

La décision de nommer Mahamat Idriss Déby Itno comme président de transition a été prise par le Dialogue national pour la réconciliation terminé la semaine dernière. Dans deux ans, il y aura des élections présidentielles pour lesquelles Mahamat Idriss Déby Itno pourra se présenter comme candidat. Dans le même temps, les participants au dialogue national ont décidé de dissoudre le conseil militaire de transition, composé de 15 généraux, et de transférer ses pouvoirs au président. Le chef de l'État s'est également vu accorder le droit de nommer de manière indépendante le premier ministre du pays.

Le Dialogue de réconciliation nationale a été rendu possible après que les autorités de transition tchadiennes et les représentants de près de 30 groupes rebelles ont signé un accord de paix dans la capitale qatarie le 8 août. L'une de ses dispositions consistait à organiser un dialogue entre toutes les forces politiques et sociales tchadiennes afin de convenir des modalités et des conditions des prochaines élections. Le Dialogue a débuté dans la capitale, N'Djamena, le 20 août et s'est terminé la semaine dernière. Cependant, tous les groupes rebelles n'ont pas adhéré à l'accord de paix, notamment ceux du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT).

Le 11 avril 2021, le FACT est entré dans le pays depuis des bases situées dans le sud de la Libye et a lancé une offensive contre N'Djamena. D'importantes forces gouvernementales ont avancé à sa rencontre, l'ancien président Idriss Déby Itno dirigeant personnellement l'opération. Le 20 avril, il a été annoncé que le chef de l'État, au pouvoir depuis plus de 30 ans, avait été tué dans une bataille contre des unités rebelles.

Un conseil militaire transitoire composé de 15 officiers de haut rang a été mis en place pour prendre le pouvoir. Le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, fils du président décédé, a pris le relais en tant que président par intérim du Tchad. La Constitution a été suspendue et un gouvernement de transition ainsi qu'un conseil national de transition ont été formés, faisant office de parlement.(avec TASS)