C'est une histoire dramatique qui fait froid dans le dos. Une attaque meurtrière s'est produite très tôt ce jeudi 06 Octobre 2022. C'est dans une crèche en Thaïlande qu'une fusillade a éclaté autour de 6h30 heures de Paris. Un ancien policier a fait irruption dans une crèche et tué 32 personnes dont 23 enfants âgés entre deux et trois ans. Après avoir commis son forfait, l'homme a pris la fuite à bord d'un véhicule et percuté plusieurs piétons. Il a ensuite mis fin aux jours de sa propre famille (sa femme et son enfant) et s'est finalement donné la mort. La triste nouvelle a été annoncée par la police du pays dans la matinée de ce jeudi 06 Octobre 2022.

