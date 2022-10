Dans un contexte où les alliés occidentaux accusent la Corée du Nord de multiplier les provocations par les tirs de missiles, un rapport d'experts américains indique que Pyongyang a amélioré la fiabilité de ses tirs de missiles au cours de ces dernières décennies. Selon Radio Free Asia, il s’agit d’une étude réalisée par la Nuclear Threat Initiative. A en croire les conclusions de ce rapport, 75 % des missiles tirés par la Corée du Nord ont connu un franc succès.

Nuclear Threat Initiativequi est organisation à but non lucratif située aux États-Unis martèle notamment que depuis 1984, la Corée du Nord a réussi 156 tirs de missile sur les 204 lancements officiellement effectués. Selon les observations qui ont été faites par les experts, la Corée du Nord a connu 100 % de réussite au cours de certaines années. Depuis le début de l’année 2022, 44 tirs ont été réalisés. Sur ce chiffre, seuls 4 ont connu un échec et 27 se sont révélés être une réussite.

"Taux de réussite élevés"

La Nuclear Threat Initiative précise que les 13 tirs restants, sont jugés « invérifiables ». Selon les confidences qui ont été faites par Bruce Bennett, un expert américain au Radio Free Asia, « il s'agit de taux de réussite relativement élevés ». D’autres experts estiment que cette remarquable performance de la Corée du Nord n’aurait pas été possible sans un appui significatif de la Chine et de la Russie. Ces deux pays soutiennent en effet la Corée du Nord par l’imposition de leur veto au sein du Conseil de Sécurité de l’Onu par rapport à certaines décisions.