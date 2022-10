Le tribunal correctionnel d’Evry a condamné à nouveau mardi dernier un homme retenu dans les locaux de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne). La raison est que le prisonnier s’est servi d’un téléphone portable acquis de façon illégale depuis sa cellule pour exercer une menace de mort écrite sur son ex .D’après les informations relatées par Actu Essone, le jeune homme condamné par le tribunal correctionnel d’Evry est un délinquant multirécidiviste âgé de 22 ans.

La raison est que malgré la peine qu'il purgeait depuis sa cellule, le détenu n'a pas hésité à se comporter de la sorte envers son ex. D’après les enquêtes menées, il aurait été en possession à un moment donné d’un téléphone portable par des moyens illégaux pour ensuite joindre son ex et proférer des menaces de mort contre elle. Paniquée, la victime en question ne s’est pas laissée faire puisqu’elle va porter plainte deux fois de suite pour se faire entendre par les autorités compétentes.

Une peine de 6 mois en plus

Pour cela, pour corroborer sa version des faits, elle a brandi comme preuve, des captures d’écran des messages qu’elle aurait reçu de son ancien copain. En présence des juges, l’accusé n’a pas voulu reconnaître les faits et a d’ailleurs tout nié de façon catégorique avant d’affirmer que son ex était jalouse et déçue. Des explications qui n’ont pas joué en sa faveur puisqu’en début du mois qui s’achève, une autre sentence a été prononcée contre lui après observation. Il rajoute ainsi 6 mois de prison à sa peine en cours pour avoir menacé par écrit son ex-copine.