Sorti en 2018, le blockbuster Black Panther a fait plus d'un milliard de dollars de recettes. Ce qui témoigne de son succès. Les Studios Marvel ont annoncé la suite de cette saga dénommée "Wakanda Forever". Sa bande-annonce est déjà disponible et depuis une question se pose: qui incarne le Black Panther, le personnage principal de la saga?. On sait que Chadwick Boseman, l'acteur américain qui avait campé le personnage dans le premier volet est décédé d'un cancer de côlon en 2020. Kevin Feige, le chef de Marvel Studios avait fait savoir que ce personnage ne serait pas campé par un autre acteur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont intégré son décès (Chadwick Boseman) dans le scénario de Wakanda Forever.

Nakia ou Shuri ?

T'Challa comme on l'appelait va donc laisser son costume de Black Panther à quelqu'un d'autre. La bande-annonce n'a pas permis de situer les fans du blockbuster à succès. On voit à la fin de celle-ci, un personne qui arbore le costume de Black Panther, sans qu'on ne puisse l'identifier. Est-ce Nakia incarnée par Lupita Nyongo ou encore Shuri (Letitia Wright)?. Le mystère reste entier. Mais des médias américains ont leur petite idée sur ce personnage vu sa silhouette qui ressemblerait à celle d'une femme. En effet, Pour Polygon, et CNET on est tenté de dire qu'il s'agit soit de Nakia ou de Shuri.

Namor, la nouvelle menace

En tout cas, le mystère ne va pas durer puisque le film devrait sortir aux Etats-Unis le 11 novembre prochain. En France, c'est prévu pour le 09 novembre 2022, mais rien n'est sûr, puisque Disney pourrait ne pas sortir le film dans les salles. En effet, selon Libération, la maison de production américaine veut contourner les obligations de la chronologie des médias et menace donc de ne pas montrer le film à la date indiquée. Notons que dans la bande-annonce on voit le pays de Wakanda, pleurant le décès de T'Challa. Dans le même temps, une autre menace, Namor, émerge des eaux et Nakia (Lupita Nyong'o), Okoye (Danai Gurira), Shuri (Letitia Wright) et Ramonda (Angela Bassett) vont devoir très certainement l'affronter.