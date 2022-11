Dans la commune de Diass, précisément à Tchiky au Sénégal, d'importants dégâts ont été enregistrés lors du passage du convoi d’Ousmane Sonko . Plusieurs maisons ont été dévastées et de nombreuses personnes ont été blessées. Ces désagréments émanent de l'affrontement entre les militants de pastef et ceux de l'Apr. À l'issue de ces événements indésirables, les forces de l'ordre sont aux trousses des protagonistes. Alors qu'il se victimisait, l'apériste Omar Dione s'est retrouvé dans les mailles de la police. Il a été interpellé et placé sous mandat de dépôt, suite aux plaintes du parti politique Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef).

Selon les informations rapportées par les médias locaux, ‹‹ Omar Dione, la personne par qui toute l’histoire a démarré est le jeune frère de Fatou Dione, la responsable politique de l’Apr et chargée de mission à la Présidence ››. Cet homme est poursuivi pour coups et blessures volontaires. Quant au Chauffeur du convoi de Sonko, il est désormais libre de ses mouvements, après son audition par le procureur. En effet, le chauffeur Mamadou Lamine Diama a été arrêté à Mbour lorsqu’il s'était rendu au commissariat de Saly Portudal pour déposer une plainte contre les habitants de Tchicky. ‹‹ 5 gardes du corps de Ousmane Sonko, arrêtés jeudi dernier dans le cadre des incidents survenus à Tchiky, dans la commune de Diass, le 30 octobre dernier, et ayant entraîné trois blessés graves, ont été écroués. Ils seront jugés le 15 novembre 2022 au tribunal de Mbour ››, informe la presse sénégalaise.