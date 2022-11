L'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP) lance du 02 au 30 novembre 2022, une opération d'enrôlement ciblée des écoliers en classe d'examen et des femmes bénéficiaires du microcrédit Alafia qui ne se sont pas fait enregistrés au Recensement initial Administratif à Vocation d'Identification de la Population (Ravip). Dans le cadre du projet WURI/Bénin, avec l'appui de la banque mondiale, l'Anip a pris cette disposition dans le but d'offrir gratuitement aux concernés, le certificat NPI/FiD, ‹‹ justificatif de l'identité de base››. Pour en savoir plus, les femmes concernées auront à se rapprocher de l'institution de microcrédit d'affiliation. Quant aux écoliers en classe d'examen, leurs parents sont invités à apprêter la copie certifiée de l'acte de naissance de leur enfant ou sa fiche de déclaration de naissance.