Android avec le recours de Google, vient de rendre disponible une application pour assurer aux utilisateurs du téléphone portable la protection de leur vie. Il s’agit du Privacy Sandbox, une fonction mise à jour afin de sévir contre le pistage publicitaire. L’objectif étant de limiter le partage des données et des identifiants interapplications. Cette nouvelle création intervient après une annonce faite par la firme en février et qui promet de stopper le pistage individuel de ceux qui utilisent un appareil Android.

Mieux qu’Apple qui avait fait une proposition pareille en 2021, Google va plus loin. Elle propose aux utilisateurs de la marque Android une version plus améliorée pour ne plus épuiser les revenus publicitaires des développeurs comme c’est le cas avec Apple. En effet, avec cette nouvelle solution publicitaire, il est possible d’arrêter un pistage en cours pour accéder aux publicités plus pertinentes. Et ce n’est pas tout ! Pour les traceurs sur Android, Google met à disposition en beta des technologies qui simplifient leur utilisation. Désormais, plus besoin donc de passer par le pistage des utilisateurs avant de voir s’afficher les offres de publicités pertinentes. Toutefois, ce processus est toujours en évaluation.

Disparition des cookies

Le projet Privacy Sandbox établi par Google en faveur d’Android combine la fin du pistage individuel des utilisateurs de même que la mise en place d’autres alternatives de la vie privée pour l’industrie de la publicité. Pour cela, très bientôt, les cookies vont disparaître et empêcher que les historiques de navigation soient suivis comme c’est souvent le cas.