A Spintex, dans un quartier d’Accra au Ghana, un nigérian vient d’être arrêté. En effet, il lui est reproché d’avoir décapité sa petite amie. Pour le moment, les raisons de son acte demeurent inconnues. Cependant, après avoir constaté sa disparition, les proches de la jeune fille ont alerté la police qui a effectué une descente sur les lieux. L’information a été donnée par la presse et actuellement le prétendu meurtrier séjourne en prison en attendant de répondre de son crime. Une foule de personnes visiblement sous le choc était présente au moment de l’arrestation du jeune nigérian.

Sur la toile, les internautes ont commenté cette tragédie dans tous les sens. D’abord, ils ont exprimé leur regret par rapport à ce crime qui a été perpétré dans la région. Certains ont fait cas de la recrudescence de ce phénomène en Afrique. Faisant recours aux sacrifices humains, ils se demandent si cet assassinat n’était pas lié à un rituel. De leur côté, d’autres réclament une sanction sévère pour le criminel qui a injustement ôté la vie dune femme. D’après eux, il est important que justice soit faite afin de décourager ce genre de crime qui prend de l’ampleur.

Pour le moment, aucune précision n’a été donnée quant aux circonstances du drame ainsi que la raison fondamentale qui a amené l’accusé à agir ainsi. Actuellement dans les mailles de la police, il finira par donner le mobile de son crime. Dans les jours qui suivent, plus de précision sera donnée sur cette affaire du côté de la justice et le mis en cause sera jugé à la hauteur de son acte.