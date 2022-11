Le ministère de l'enseignement maternel et primaire est en deuil. Un de ses enseignants de l'arrondissement de Kokohlué dans la commune de Djakotomey a perdu sa vie le vendredi 04 novembre dernier. La cause de son décès est pour le moment inconnue et serait liée à son métier selon certaines informations. En effet, tout est parti d'une punition infligée à l’un de ses apprenants. Selon ces informations, cet enseignant répondant au prénom de Vincent aurait puni son apprenant dans la matinée du 30 octobre 2022.

Arrivé à la maison, l'écolier a informé ses parents. Dans la même journée, le géniteur est venu menacer l'instituteur de son enfant. Suite à ces menaces, l'enseignant a connu des nuits cauchemardesques tout le week-end où il se battait avec l’apprenant selon son entourage. Comme cela ne suffisait pas, c'est à la mère de l'écolier de prendre la relève en menaçant une fois encore l’enseignant le lundi matin. Aux environs de 13 heures, l’enseignant Vincent aurait quitté l’école pour son déjeuner. C'est alors qu'en chemin il a perdu le contrôle de sa moto et a cogné sa tête contre un arbre et est mort sur le champ. Le disparu a été enterré le samedi 05 novembre dernier.