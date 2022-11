Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est déterminé à mettre tout en œuvre pour remettre le Burkina Faso sur les rails. La tâche s'annonce titanesque, mais comme il l'a lui-même affirmé au cours de sa rencontre avec les partis politiques et les Organisations de la société civile, il y a"espoir". Le Burkina peut espérer entrevoir le bout du tunnel à la seule condition que le peuple se mette ensemble pour combattre l'hydre terroriste. Pour donner l'exemple, le président du Faso a décidé de renoncer aux émoluments que lui confère son statut de président.

Au sortir du conseil des ministres de ce mercredi 16 novembre, Ibrahim Traoré a décidé de conserver uniquement son salaire de capitaine des forces armées nationales. Cette initiative du président burkinabè a été accueilli très positivement au sein de la population burkinabè. Dans la même démarche que celle du président du Faso, les membres du gouvernement de Tambèla ont décidé de céder une grande partie de leur salaire du mois de novembre à la caisse de solidarité mise en place pour soutenir les personnes en grande difficulté qui souffrent des affres du terrorisme.

Par cet acte, le capitaine Ibrahim Traoré prend le contre-pied de son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Damiba, quelques semaines après sa prise de pouvoir, avait par un décret, augmenter considérablement la rémunération des membres du gouvernement. Cette augmentation salariale au profit de l'ex-président et de son équipe avait fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique. Comme il l'a indiqué aux premières heures de sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré n'a pas pour volonté de s'octroyer les privilèges de l’État. Son seul but est de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire burkinabè