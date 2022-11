Entre 400 et 500 travailleurs migrants sont morts lors de la construction des stades pour la Coupe du monde au Qatar, a annoncé mardi le secrétaire général du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l'héritage, Hassan al-Thawadi, cité par le journaliste britannique Piers Morgan. Pendant la préparation de la Coupe du monde, les organisations de défense des droits de l'homme et les médias occidentaux ont constamment critiqué les autorités qataries pour leur politique dans le domaine des droits des travailleurs migrants, des femmes et des minorités sexuelles.

Le 19 novembre, le président de la Fédération internationale de football association (Fifa), Gianni Infantino, a déclaré que l'Occident préférait ne parler que des problèmes autour de la Coupe du monde, ignorant les progrès significatifs sur le sujet des droits de l'homme au Qatar. "Le chiffre honnête et réaliste des travailleurs migrants morts sur la totalité des chantiers pour la Coupe du Monde est entre 400 et 500", a déclaré Hassan al-Thawadi.

Les matchs de la Coupe du monde au Qatar se déroulent dans cinq villes sur huit stades. 32 équipes réparties en huit groupes participent au tournoi. Les première et deuxième équipes des groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Le détenteur du record du nombre de victoires au tournoi est l'équipe du Brésil, le remportant cinq fois. La finale de la Coupe du monde au Qatar aura lieu le 18 décembre au stade national de Lusail. (Tass)