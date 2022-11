Sous la houlette de l'AFP Ziyad Al-Aly, épidémiologiste à l'Université de Washington à St Louis, une étude scientifique a été menée par des chercheurs sur les dommages sanitaires qui peuvent émaner de la réinfection au coronavirus. Les enquêtes ont révélé qu'être infecté à maintes reprises par la COVID expose à de risques accrus de toute sorte de problème sanitaire. ‹‹ Les problèmes cardiaques et pulmonaires étaient par exemple plus de trois fois plus fréquents chez les personnes qui avaient été réinfectées. La réinfection a également favorisé les affections cérébrales, maladies rénales et le diabète ››, d'après les chercheurs.

Sur 5,8 millions de personnes analysées dans la base de données nationale sur les soins de santé du Département américain des anciens combattants, plus de 443.000 personnes ont été testées positives à la COVID au moins une fois entre le 1er mars 2020 et avril 2022. Parmi ces dernières, 41.000 ont été réinfectées à la COVID. Le nombre de personnes ayant été infectées deux fois dépasse les 93%. Celles ayant été attaquées trois fois par ce virus représentent 6% du pourcentage. Quant à celles qui ont été atteintes du corona virus quatre fois, il s'agit d'environ 1%. ‹‹ Les 5,3 millions restants n'ont jamais contracté la COVID ››. Selon la revue Nature Medicine, cette étude a été effectuée en majorité sur des hommes blanc et âgés.