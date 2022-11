L’asthme aurait-il une relation avec les maladies cardiovasculaires ? C’est ce qu’affirme une étude réalisée par des chercheurs de l’université de Wisconsin, aux Etats-Unis. D’après eux, les personnes souffrant d’asthme risquent d’avoir une crise cardiaque ainsi que des accidents vasculaires cérébraux. L’étude a été menée sur 5000 personnes adultes dont la moyenne d'âge est de 61 ans. Ils ont été divisés en trois parties à savoir : les personnes n’ayant pas d’asthme, celles qui avaient des antécédents de la maladie qui n’avaient pas besoin de médicaments.

Une plaque sur les artères carotides des personnes malades

A celles-ci s’ajoutent les personnes qui souffrent de l’asthme et présentées comme ayant besoin de médicaments de façon quotidienne. Les chercheurs ont constaté que les artères carotides des deux tiers des personnes souffrant d’asthme présentaient une plaque. En prenant compte de plusieurs facteurs notamment le poids, la race, le sexe ou encore l’âge, les scientifiques ont aussi constaté que les patients souffrant d’asthme courraient deux fois plus de risque d’avoir une plaque dans leurs artères carotides. Selon Le Dr Matthew Tattersall, expert cardiovasculaire à l'Université du Wisconsin qui a dirigé l'étude, a déclaré: « Le message le plus important de nos résultats est que des formes plus importantes d'asthme sont associées à davantage de maladies cardiovasculaires et d'événements cardiovasculaires ».

Notons que l’asthme a pour conséquence une accumulation de plaque à cause du haut niveau d’inflammations. Cela augmente le risque de dommages sur vaisseaux sanguins, favorisant la formation des plaques. Pour rappel, les résultats de cette étude interviennent plusieurs années après qu’une autre étude eut indiqué que fréquenter une ferme offrirait davantage de protection contre l’asthme. En 2015, des chercheurs qui avaient suivi des enfants vivant dans ce lieu, ont trouvé que la poussière des fermes, riche en germe, stimule les cellules pulmonaires et est susceptible de les mettre à l’abri de l’asthme et des allergies respiratoires.