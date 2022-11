Les relations diplomatiques entre Pékin et la Havane se sont récemment renforcées. En effet, le gouvernement chinois a fait un don de 100 millions de dollars à Cuba lors d’une visite officielle du président cubain Miguel Diaz-Canel en Chine. L’information a été révélée, hier samedi 26 novembre 2022, par le vice-Premier ministre Alejandro Gil, qui a mis l’accent sur le fait que la donation est prioritairement consacrée à l’économie du pays. Aussi, est-elle destinée aux conséquences du covid-19. Par ailleurs, le ministre a souligné qu’au cours de la visite « douze instruments juridiques » ont été signés par les deux pays. Au nombre de ceux-ci figurent certains qui sont « liés à la réouverture de nouveaux financements ».

« Des formules acceptables par chacun des pays »

« Notre président a expliqué la situation à laquelle nous faisons face, la partie chinoise s'est montrée compréhensive et nous allons voir ensemble les positions de chacun pour trouver des formules acceptables par chacun des pays, pour assurer l'ordre et la restructuration des dettes » a également ajouté Alejandro Gil. Pour rappel, suite à l’apparition du Coronavirus dans le monde, Cuba avait apporté son aide à plusieurs pays via un programme d’aide médicale. Cependant, cela n’avait pas été vu d’un bon œil par les Etats-Unis. En 2020, des élus avaient fait part de leur volonté de voir sanctionnés les pays qui y contribuaient.

Trois sénateurs américains avaient présenté un projet de loi dans le but de punir les pays qui contribuent au programme d’aide médicale de Cuba. Parmi ces Etats, se trouvent plusieurs pays de la Caraïbe. Tous républicains, ces élus américains sont connus pour leur position contre le régime cubain. Ils sont : le sénateur Rick Scott de la Floride, et les deux autres, descendants cubains, Ted Cruz, sénateur du Texas et Marco Rubio de la Floride. Selon eux, le personnel cubain, qui contribue à ce programme serait victime de « trafic d’être humain et de travail forcé ».