Le parc national de Tsavo East, Kenya vient de perdre l’une de ses ressources voir trésor. Nommée Dida, elle est la plus grande éléphante d’Afrique. Âgée entre 60 et 65 ans sa mort vient d’être confirmée par le Kenya Wildlife Service (KWS). La plus grande éléphante d’Afrique est morte dans un parc national kényan situé au sud-est de Nairobi. Selon un recensement de la faune du pays, publié en 2021, la population d'éléphants au Kenya a connu une augmentation ces dernières années.

Parmi ces nombres importants d’animaux qui rehaussaient le nom du parc du pays, se retrouvait une grande femelle éléphante du nom de Dida. Elle a été à la tête de son troupeau pendant de nombreuses saisons et périodes difficiles. Elle a également été utilisée comme personnage dans plusieurs films documentaires et servi d'attraction touristique emblématique. Étant la plus grande femelle des éléphants, Dida possède de grandes défenses en Afrique et joue un rôle important au sein de sa communauté.

Elle vivait dans le parc national de Tsavo East, situé dans la province kényane de la Côte, entre la ville de Nairobi et Mombasa. Hier mardi 1er novembre, elle a été déclarée morte de causes naturelles. La nouvelle de sa mort a été donnée par le KWS à travers un communiqué publié à Nairobi. « Dida était vraiment une matriarche emblématique de Tsavo et une grande dépositaire de plusieurs décennies de connaissances », on-t-il écrit. Son âge est estimé entre 60 et 65 ans.