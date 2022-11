Céline Vasselin et Jessica Adam sont jugées devant le tribunal de Rouen pour assassinat de Slimane Amara et atteinte à l’intégrité de son cadavre. Les deux femmes ont mis fin à la vie de celui-ci, compagnon de Céline dans des circonstances horribles selon le récit présenté au tribunal. Elles ont tué l’homme et ont dépecé son corps qu'elles ont ensuite dispersé. La scène macabre a eu lieu le 03 novembre 2018 et elles ont été incarcérées 5 jours plus tard après que les restes du corps de la victime aient été découverts par la patrouille dans les fleuves Seine et Eure.

Céline et Slimane étaient en couple depuis depuis 2007. Mais quelques années plus tard, leur relation s'est effritée malgré qu'ils ont un enfant. Céline accusant son compagnon de comportements agressifs et menaçants du fait de son addiction à l'alcool, a décidé de rompre en mai 2018. Une décision que Slimane n'a pas accepté pas. C'est alors qu'elle a entrepris de mettre fin à la vie de celui-ci pour retrouver la paix car selon ses déclarations il ne les laisseraient pas partir elle et son enfant. Pour mieux parvenir à ses fins, Céline qui est esthéticienne à domicile a fait appel à l'une de ses clientes, Jessica Adam. Les deux vont alors mettre en place le projet d'assassinat de Slimane Amara. Elles se rendent dans un magasin et se procurent tous les outils qui vont servir à leur projet funeste. Il s'agit de gants, de combinaisons blanches, de masques, de charlottes, une hachette, d'une scie et d'une bâche de protection, et d'un hachoir à viande.

Elles commettent le forfait le 3 novembre 2018 au soir vers 20 h. Slimane a été d'abord drogué et deux femmes revêtues des combinaisons et protections sont passés à l'exécution. Céline porte un violent coup à la gorge de l’homme et Jessica l'assomme en ouvrant sa gorge d'un coup de couteau. L'homme mort, les deux complices passent au dépeçage du corps. Ensuite, elles versent de l’acide sur sa tête pour le rendre méconnaissable et disséminent ses restes dans les fleuves Seine et Eure où ils ont été découverts. Interrogées, les deux passent à l'aveu et fait le récit de leur acte. Les psychologues et psychiatres engagés pour le procès tentent d'expliquer le déterminisme de cette attitude des deux femmes n'ont pas d'antécédent judiciaire.

Selon ceux-ci, Céline Vasselin était sous l'emprise de son conjoint et avait la conviction de ne pouvoir se défaire de son emprise que par sa mort. Son avocat ajoute qu' «elle subissait tout et puis, à un moment donné, on a le sentiment que, c’est fini. Elle ne pouvait plus rien subir de plus ». Le conseil de Jessica Adam justifie l'implication de cette dernière par le fait qu'elle a été par le passé violentée durant l’enfance. « Céline Vasselin lui disait qu’elle était victime de violences continuellement. Et elle l’a ressenti comme une vraie injustice qu’elle connaît bien puisqu’elle a été victime de ça depuis l’âge de 4 ans. Elle a été victime de sévices sexuels très jeunes », a-t-il confié à TF1. Les parents de Slimane réfutent ce qui est décrit de la victime.