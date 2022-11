L’équipe de France participe à la Coupe du monde, Qatar 2022, qui commencera le dimanche 20 novembre prochain. Lors d’un déplacement en Thaïlande, où il a rencontré des jeunes français et thaïlandais, le président français Emmanuel Macron a répondu à une question sur les bleus. Selon ses propos rapportés par le média BFMTV, le locataire de l’Elysée a affiché sa fierté pour les joueurs du sélectionneur Didier Deschamps. S’agissant de ce dernier, le chef de l’Etat a estimé qu’il est le « meilleur sélectionneur au monde ».

« Une équipe qui associe l’expérience »

« Je crois dans nos bleus. Moi je pense que c’est jouable. Je pense qu’il y a une bonne équipe, il y a eu bon renouvellement qu’a fait Didier Deschamps. Il y a malheureusement des blessures sur des joueurs que j’aime beaucoup. Mais après on doit avoir 11 ou 12 nouveaux joueurs au moins. Donc c’est une équipe qui associe l’expérience. On a des gens assez jeunes de la génération Mbappé qui ont gagné la deuxième étoile mais qui ont l’habitude des grandes compétitions et qui sont là. Et on a des jeunes qui sont dans les meilleurs clubs français européens, mais dont c’est la première compétition et qui sont frais. On a une moyenne d’âge qui est donc très bonne, avec une bonne énergie. Donc moi j’y crois. Et je pense qu’on a le meilleur sélectionneur au monde aussi » a déclaré Emmanuel Macron.

Pour mémoire, le président français a appelé à ne pas politiser le sport à quelques jours du début de la Coupe du monde de football. Il a appelé à s'abstenir de politiser l'événement. La coupe du monde organisée pour la première fois dans un pays arabe crée des polémiques sur la question des droits humains et l’impact sur l’environnement. Emmanuel Macron prévoit se rendre à la compétition si l'équipe de France allait en demi-finale ou en finale. Lors du sommet de Bangkok, il a dit envisager être présent à la compétition si les bleus vont en finale ou demi-finale. « Je pense qu’il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l’événement », a-t-il déclaré faisant référence aux droits de l'homme au Qatar.