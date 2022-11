Le fils de Diego Maradona a réagi à la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Il en a profité pour s'en prendre à ceux qui comparent Lionel Messi à son père. Il pense que ceux-ci ne maîtrisent pas vraiment le football en faisant cette comparaison entre deux joueurs qui ont évolué à des époques différentes. Diego Maradona Junior a exprimé également sa déception suite à la défaite de l'Albiceleste. Diego Maradona Junior est le digne fils de son père. Comme son père, il n'a pas sa langue dans la poche.

Maradona Junior est remonté contre les personnes qui comparent son père à Lionel Messi. Il déclare que ces dernières ne comprennent pas le football en faisant cette comparaison. Pour lui, son père et Messi ne sont pas au même niveau. "La comparaison entre Messi et mon père est faite par ceux qui ne voient pas et ne comprennent pas le football. On parle de deux planètes différentes. Mais je ne veux pas jeter la croix à Lionel tout de suite ", a-t-il déclaré sur la Radio Marte d'Italie. La famille Maradona semble ne pas être satisfaite de l'apport de Lionel Messi en sélection nationale. Le père de son vivant ne manquait pas de critiquer la Pulga. Le fils prend ici la relève en refusant la comparaison. Ce n'est pas pour la première fois qu'il se prononce sur le sujet. Il avait déjà déclaré en 2021 que Messi n'est pas meilleur que son père alors que celui-ci venait de remporter la Copa America, son premier trophée majeur avec la sélection.

Cette sortie intervient au lendemain de la défaite surprise de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Malgré un but de Lionel Messi, Maradona Junior ne le trouve pas très décisif avec la sélection. "Je suis dévasté par la défaite de l'Argentine. J'ai du mal à croire que tout cela s'est réellement passé. Perdre face à l'Arabie saoudite est fou », a-t-il ajouté. L'Argentine a été battue 2-1 par l'Arabie Saoudite contre toute attente lors de son entrée en lice en coupe du monde 2022. Lionel Messi et ses coéquipiers occupent la dernière place du groupe C tenue par leur bourreau. Pour rappel, Diego Maradona a remporté la coupe du monde avec l'Argentine en 1986. C'est sans doute le trophée qui manque à Lionel pour taire les critiques.