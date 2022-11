Le défunt artiste ivoirien DJ Arafat est immortalisé. Il existe désormais un livre qui retrace la vie du roi du coupé-décalé. Le livre écrit sous la coordination de l’universitaire Josué Guébo renseigne sur les œuvres artistiques de l’artiste et son influence sur les jeunes. C’est un bel hommage qui est rendu celui qu’on appelle le «Daïshikan ». Dj Arafat entre dans la légende ivoirienne. A jamais il reste dans la mémoire de ce pays.

La vie de Dj Arafat est désormais retracée dans un livre hommage. Cinq auteurs différents ont retracé la vie et les œuvres de Dj Arafat en 78 pages. Dans le bouquin rendu disponible ce mardi 1er novembre, jour de la Toussaint, les auteurs qui chercheurs, juriste, communicante et traducteur répondent cette interrogation : Que retiendra-t-on de DJ Arafat ? « Arafat a nourri considérablement la besace, comme on l’appelle en Côte d’Ivoire. Arafat a resémantisé, il a réorienté la langue, il l’a instrumentalisé. Je veux dire qu’Arafat est une sorte de créateur, j’allais dire, immédiat, de mots. Et donc, cela a été important pour nous parce qu’il a une influence sur l’expression, sur la façon dont le français est utilisé par les jeunes, d’Abidjan à Kigali », confie Josué Guébo, universitaire et coordinateur de l’ouvrage, rapporte RFI. Les auteurs se passent des différentes controverses sur l’artiste et se penche essentiellement sur son apport à la société ivoirienne. Ils concluent que DJ Arafat a relooké le « français ivoirien » et populariser davantage le coupé-décalé.

Dj Arafat est mort dans la fleur de l’âge à 33ans le 12 août 2019 des suites d’un accident tragique alors qu’il n’en avait pas fini avec les buzz, les clashs et sa musique atypique. Selon la communicante Lala Meïta Soumahoro, Dj Arafat a réussi un bon coup de communication sur ses concepts. « Aujourd’hui, par exemple, tous les artistes, mais tous sans exception, ont le même type de communication. Ils s’attachent entre eux, ils se taguent entre eux, ils se postent les photos des uns des autres, ils se moquent et ils font même de l‘auto-critique, ce qui n’était pas le cas avant. Mais Arafat a révolutionné la communication digitale ». Il n’y a point de doute sur le défunt. Tous s’accordent à reconnaitre en lui une icône en dépit de tous les reproches que certains lui font. Les auteurs du livre promettent la sortie d’un ouvrage sur l’artiste.