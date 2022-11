Le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine reconnaît une ingérence russe dans les élections américaines. Réputé proche du président russe Vladimir Poutine, il est sous sanctions américaines pour son rôle présumé dans des ingérences lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Selon les États-Unis, la Russie aurait financé des organisations politiques dans plusieurs pays à hauteur d'au moins 300 millions de dollars depuis 2014.

L'homme d'affaires russe Evguéni Prigojine a révélé au grand jour ce qui était suspecté dans les officines occidentales. Il a fait une déclaration fracassante relayée par la presse. En réponse aux accusations d'ingérence dans les élections de mi-mandat du 08 novembre prochain, le patron n'a pas nié et a révélé le rôle de la Russie dans plusieurs autres élections aux États-Unis et dans le monde. « Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire. Avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d’une manière qui nous est propre », a-t-il fait savoir. Les États-Unis ont révélé que la Russie a financé des partis politiques et candidats à des élections dans plusieurs pays dans le monde à hauteur de 300 millions de dollars.

Un haut responsable américain qui a requis l'anonymat affirme que ces financements dépassent les chiffres estimés. Il pense qu’il s’agit là d’estimations minimales. « Nous pensons que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg », a-t-il alors déclaré à des journalistes. Il cite le cas d’un ambassadeur russe dans un pays asiatique. Il confie que ce dernier aurait donné des millions de dollars à un candidat à une élection présidentielle. Une autre source a révélé plus clairement que 500.000 dollars ont été envoyés pour soutenir un candidat du Parti démocrate d’Albanie lors d’élections en 2017. D'autres pays ont été cités tels que Monténégro, en Bosnie ou Madagascar ayant connu l'ingérence russe dans les élections.