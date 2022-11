Logés au sein du groupe G, les Lions Indomptables du Cameroun feront leur entrée dans la Coupe du monde le 24 novembre prochain face à la Suisse. En plus de "la Nati", les coéquipiers de Karl Toko Ekambi vont affronter le Brésil de Neymar et la Serbie. Le principal objectif du groupe de Rigobert Song est dans un premier temps d'accéder aux 8es de finale. Mais pour Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football, il faut viser beaucoup plus haut. Il y a quelques jours, la légende du FC Barcelone avait été l'auteur de propos qui ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux.

En effet, l'ex-joueur de l'Inter Milan a déclaré qu'il a fait un rêve où les Lions Indomptables accédaient à la finale du mondial. Le président de la FECAFOOT est très proche des joueurs et lors des différents rassemblements, il ne manque pas une occasion pour motiver comme il se doit les Lions. Au sein du groupe G, le Brésil fait figure de grandissime favori, mais la bande de Vincent Aboubakar est assez talentueuse pour déjouer les pronostics et s'octroyer la deuxième place de la poule. L'équipe du Cameroun voudra faire aussi bien que la glorieuse génération de Roger Milla qui avait atteint les Quarts de finale de la Coupe du monde 1990.

Avant le dernier match de préparation des Lions face au Panama, Samuel Eto'o a galvanisé ses troupes. Dans son style particulier, l'ex-international camerounais a trouvé les mots pour transcender l'ensemble du groupe. Il a notamment exhorté les joueurs à prendre du plaisir sur le terrain pour réaliser de bonnes performances. "S’il vous plaît les garçons, aujourd’hui on commence notre match. Je vous en supplie. Regardez-vous. Je sais la pression elle est énorme. 27 millions de coachs, 27 millions de joueurs, mais seulement vous êtes 26 à nous représenter, plus vos encadreurs. Soyez de bons militaires pour vos généraux. Je vous en supplie, foncez ! S’il y a meilleur que nous, on comprendra. Mais je suis convaincu qu’il n’y a pas meilleur que nous" a déclaré Eto'o dans le vestiaire des Lions Indomptables qui ont par la suite réalisé un match nul (1-1) contre le Panama