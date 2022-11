Le commissariat de Vitry-sur-Seine en France a été attaqué par des tirs de mortiers d’artifice sur deux nuits successives. Lors de la nuit du samedi au dimanche, la cible a essuyé une dizaine de tirs de mortiers et deux ou trois la nuit du vendredi au samedi selon une source policière. Les auteurs ont réussi à s'échapper à chaque fois après avoir opéré. Panique générale au commissariat de Vitry-sur-Seine. Il a été attaqué par deux reprises.

Une première dans la nuit du vendredi 18 novembre 2022. Il sonnait 21 heures lorsque la façade du commissariat a reçu des impacts de balles. Deux ou trois tirs de mortiers d'artifice ont été entendus. Il y a 24h dans la nuit précédente, une dizaine de tirs ont visé le commissariat. Des individus ont été aperçus juste devant le bâtiment. Mais ces derniers se sont échappés avant l'intervention de la police. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines et les dégâts sont mineurs. Pour l'instant, aucune interpellation n'a été signalée.

La police a ouvert une enquête sur l'attaque et le commissariat a été renforcé par un contingent de policiers. Ce n'est pas la première fois que le commissariat a été attaqué. Il a été ciblé en août dernier par un des tirs de mortiers d'artifice et de cocktails Molotov, en pleine nuit. Des policiers avaient été touchés à l'époque. Trois jeunes hommes avaient été arrêtés et condamnés à des peines de trois et quatre ans de prison, deux semaines plus tard.