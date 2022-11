Dans la journée du samedi 26 novembre 2022 en Seine-Maritime, une effroyable découverte a été faite par un groupe de personnes qui se promenaient sur la plage de Fécamp. Il s’agit des restes d’un pied humain jeté quelque part sur cette immense étendue de sable dans un département français en Normandie, et repéré par des oiseaux. Dépêchées sur les lieux pour faire le constat, les forces de sécurité mènent une enquête pour comprendre ce qui s’est passé.

Selon les informations rapportées par le média actu.fr, l’attention des promeneurs a été attirée par des goélands qui s’étaient rassemblés à un endroit précis. Ils se sont alors mieux rapprochés pour voir ce qui n’allait pas et c’est là qu’ils ont decouvert qu’il s’agissait en réalité d’un pied humain. Suite à cette découverte, les promeneurs ont averti la police pour l’informer et les premières constatations ont été faites sur les lieux. Une enquête a ensuite été lancée.

Une identification difficile

Pour l’instant, la victime a qui appartient le pied n’est pas encore identifiée. Toutefois, les hommes en uniforme annoncent déjà une étape d’identification difficile puisque n'ayant aucune information. Pour un dénouement plus facile de l’enquête, la police pense faire ses recherches parmi la liste des personnes portées disparues pour tenter de mettre un visage sur la victime. Dans les jours qui suivent, on en saura un peu plus sur l’affaire.