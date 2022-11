L'ancien joueur norvégien John Carew a été condamné à 14 mois de prison ferme et au paiement d'une amende de 52 000 euros environ. Il était inculpé pour fraude fiscale aggravée. L'accusation a annoncé qu'il n'a déclaré au fisc norvégien qu'environ 1,2 million d’euros et une fortune de 29 millions d’euros. Sa défense a plaidé que ce n'était pas intentionel et il pourrait faire appel de la décision. Le tribunal déclare étudier la possibilité de lui faire purger sa peine sans passer par la prison.

John Carew est dans de beaux draps par négligence. Il n'a pas déclaré tous ses comptes en Norvège oubliant qu'il y est un résident fiscal de fait. L'ex-international norvégien a selon des sources concordantes seulement déclaré environ 1,2 million d’euros de revenus entre 2014 et 2019 et une fortune personnelle de plus 29 millions d’euros. Ce qui est considéré comme en dessous de la réalité. Le tribunal l'a condamné à 14 mois de prison et au paiement d'une amende de 52 000 euros environ à verser au fisc malgré qu'il a plaidé une non-intentionnalité. Il s'est justifié par le fait qu'il était résident au Royaume-Uni pendant la période. Il croyait n’avoir pas besoin de payer d’impôts en Norvège. Mais le ministère public a brandi les preuves qu'il a résidé plus de 183 jours dans son pays sur cette période.

Le tribunal a décidé d'infliger une peine exemplaire au joueur. « Le tribunal a conclu qu’il avait agi avec une négligence grave, mais pas intentionnellement. Nous l’avons toujours affirmé », a expliqué son avocate Berit Reiss-Andersen. Elle a confié qu'un éventuel appel est en cours d'étude avec son client. Le tribunal a toutefois précisé être en train de voir de la façon dont John Carew purgera sa peine sans passer la prison ferme. John Carew a joué en Espagne pour Valence et l'Olympique de Lyon en France.