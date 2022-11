L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi a été condamné à la prison à vie par la cour de sûreté de l'État, pour haute trahison. Il s'agit d'une décision définitive annoncée par ladite cour ce lundi 28 novembre. L'ex-président Ahmed Abdallah Sambi âgé de 64 ans qui a dirigé les Comores de 2006 à 2011 a été accusé d'avoir manigancé le scandale de la "citoyenneté économique".

Il est reproché à l'ancien dirigeant d'avoir fait voter en 2008 une loi qui consiste à vendre des passeports à ceux qui souhaitent des passeports, à un coût élevé. Il aurait procédé ainsi afin de renflouer les caisses de l'Etat. L'ancien chef d'État comorien est accusé d'avoir détourné une grosse somme d'argent dans cette affaire selon les accusations. Cependant, les accusateurs ne disposent d'aucune preuve pouvant démontrer le détournement qui est reproché à l'ex-président, opposant principal du président en place, Azali Assoumani, d'après la défense.

Ahmed Abdallah Sambi a été placé en détention préventive depuis plus de quatre ans, ce qui est contraire à la loi qui a prévu huit mois de detention provisoire. Il était poursuivi pour corruption avant que les faits ne soient requalifiés en haute trahison. Un crime qui n'existe pas en droit comorien, selon Me Jean-Gilles Halimi, avocat de la défense. Lors des réquisitions, le procureur Ali Mohamed Djounaid avait déclaré que l'ancien président mis en cause a trahi la mission qui lui a été confiée par les Comoriens.

En début de son procès, l'accusé a dénoncé cette procédure judiciaire qui selon lui, présente un défaut d'objectivité. Raison pour laquelle, il n'a pas assisté à la suite du procès. Des dizaines de milliers de personnes privées d'identité dans leur pays ont pu avoir la nationalité comorienne grâce a ce programme.‹‹ Ils ont donné à des voyous le droit de vendre la nationalité comorienne comme on vendrait des cacahuètes ››, avait déclaré Me Éric Emmanuel Sossa, un avocat de la partie civile.