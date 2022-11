Ce n’est plus une histoire qui surprend puisque qu’il s’agit d’un phénomène qui est récurrent depuis peu. Cette semaine en Ouganda la presse relate le forfait d’un homme qui avait pour habitude de se déguiser en femme qui a été démasquer par un autre homme qu'elle tentait d'escroquer. En effet, en prenant une telle apparence, le but de l'escroc était de dépouiller les hommes qu'il séduisait. Mais malheureusement pour lui et heureusement pour ses futures victimes, il a fini par se faire arrêter par la police ougandaise pour usurpation d’identité.

Pour cet individu de mauvaise foi dont on ignore le nom, son plan fonctionnait à merveille grâce à son apparence et sa forme presque identique à celle d’une femme. Et il ne laissait passer aucun détail de la tête au pied comme vous pouvez le voir sur la photo. Avec des tresses et un maquillage presque parfait, il cachait bien son jeu puis se rapprochait de certains hommes avant de leur voler de l’argent. Arrêté par la police, il a été forcé à se démasquer afin de confirmer son identité d'homme.

57 hommes arnaqués

Puisqu’il opère depuis bien longtemps, 57 hommes au total l’ont reconnu et ont avoué s’être fait arnaqué par lui. Certains parmi eux, 22 précisément, ont même confié qu’ils se sont fait avoir trois fois de suite par cette fausse femme. Avis donc aux hommes qui jouent à ce jeu dangereux. Même si dans leur déguisement de femme, personne n’a encore réussi à les identifier pour le moment, ils finiront par tomber dans leur piège comme leur semblable actuellement dans les mailles de la police ougandaise