Le rappeur Saman Yasin en détention en Iran risque d'être exécuté. Il a été arrêté et mis en prison pour avoir affiché son soutien aux manifestants contre le pouvoir. Le procès du jeune artiste kurde et de plusieurs autres manifestants aura lieu et son sort sera décidé par le tribunal. L'ONU est inquiète sur le sort de tout ce beau monde. Le pouvoir iranien sanctionne toute manifestation dans le pays. De milliers de manifestants sont arrêtés et mis en détention. C'est le cas du jeune rappeur de 32 ans Saman Yasin qui a été appréhendé à son domicile en fin du mois dernier.

Les autorités l'accusent de mener une guerre contre Dieu parce qu'il a exprimé son soutien aux manifestants. L'artiste écrit sur les réseaux sociaux et compose des chansons en soutien aux manifestations anti-régime. « Nous savons que le gouvernement tue facilement les gens et condamne directement les détenus à mort. Saman Yasin est en grave danger et nous devrions être sa voix », a déclaré Soma Rostami de Hengaw, une organisation de défense des droits de l'homme. Le rappeur et tous les autres détenus risquent d'être exécutés.

Le procès est prévu dans les prochains jours où son sort pourrait être scellé. L'ONU et les organisations de la société civile s'activent pour contrer les répressions du régime. Il met systématiquement aux arrêts tout manifestant qui proteste. L'organisation appelle la communauté internationale à une action pour sauver les détenus qui selon elle sont estimés à environ 14 000 personnes. "Au cours des six dernières semaines, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants - selon certains témoignages, plus de 14 000 personnes - ont été arrêtés, parmi lesquels des défenseurs des droits humains, des étudiants, des avocats, des journalistes et des militants de la société civile", précise Javaid Rehman, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Iran. La vague d'indignation s'est emparée de l'ONU après que Mahsa Amini, 22 ans, est décédé en détention. Il était arrêté par la police des mœurs iraniennes.