Le richissime homme d'affaires Jeff Bezos a annoncé qu'il va consacrer une grande partie de sa fortune pour des œuvres sociales. Le quatrième plus riche du monde va financer des associations caritatives à l'image de plusieurs de ses compaires. Il a annoncé sur CNN son intention de le faire de son vivant. Il fait une première annonce de création d'un fonds de 10 milliards sur 10 ans pour financer la lutte contre le changement climatique. La fortune du patron d'Amazon est estimée selon Forbes à 124 milliards de dollars.

Jeff Bezos va s'engager au profit des causes défavorisées. Il a déclaré qu'il veut désormais mettre la majorité de sa fortune à des associations caritatives. "Oui je le veux", a-t-il répondu à une interrogation sur ses réelles intentions. D'un ton ferme, le propriétaire d'Amazon a montré toute sa volonté à prendre part aux œuvres sociales. De façon pragmatique, Jeff Bezos a promis mettre en place une fonds pour la lutte contre le changement climatique. Ce fonds sera financé à hauteur de 10 milliards de dollars sur dix ans pour inciter des régulateurs financiers à considérer les risques liés au climat et le développement de technologies d’intégration de données afin de surveiller les émissions de carbone. Il fera comme d'autres milliardaires tels que Bill Gates et Warren Buffet.

Jeff Bezos s'est déjà engagé auprès de la star de la musique country et philanthrope, Dolly Parton pour lui verser 100 millions de dollars dans le cadre du "Bezos Courage and Civility Award". À travers ce financement, les bénéficiaires vont faire valoir leur capacité à rassembler de nombreuses personnes autour de grands défis communs. Le fondateur d'Amazon avoue pris une décision difficile "Ce n’est pas facile, construire Amazon n’a pas été facile. Il a fallu beaucoup de travail, un tas de coéquipiers très intelligents, et qui travaillent dur", a-t-il confié avant d'ajouter que sa compagne, Lauren Sanchez et lui sont "en train de se donner les moyens de faire don de leur argent".