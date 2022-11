La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. L'ancien président chinois Jiang Zemin qui a été aux commandes de 1989 à 2003 est décédé. La triste nouvelle qui a été annoncée par la presse a été confirmé par l'agence Chine Nouvelle comme le rapporte plusieurs médias internationaux. L'ancien président chinois Jiang Zemin qui s'est éteint en cette fin du mois de Novembre 2022, était âgé de 96 ans a-t-on appris.

En Chine, un ancien président est décédé. L'information a été annoncé par les médias internationaux dans la matinée de ce mercredi 30 Novembre 2022. L'agence Chine Nouvelle a donné un peu plus de précision sur la cause du décès de l'ancien président de l'empire du milieu. «Jiang Zemin est décédé de leucémie et d'une défaillance de plusieurs organes à Shanghai à 12h13 (mercredi) 30 novembre 2022, à l'âge de 96 ans», a annoncé Chine Nouvelle qui précise que l'ex-dirigeant s'est éteint après l'échec de tous les traitements.

Selon l'agence d'Etat, les autorités ont annoncé la triste nouvelle via une lettre destinée au Parti communiste chinois dans laquelle elle loue les qualités de l'ex-dirigeant. «Le camarade Jiang Zemin était un leader exceptionnel (...), un grand marxiste, un grand révolutionnaire prolétarien, un homme d'État, un stratège militaire et un diplomate, un combattant communiste de longue date, et un leader exceptionnel de la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises», précise l'agence d'État, citant la lettre.