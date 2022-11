Rappeler l'importance et la pertinence de la science dans le quotidien humain et insister sur la nécessité de faire participer la population aux discussions sur les questions scientifiques émergentes. Ce sont-là les objectifs fixés par les Nations-Unies pour chaque 10 novembre consacrée à la célébration de la journée mondiale de la science au service du développement. Afin de permettre que les citoyens s’imprègnent de l’évolution de la science, cette édition se déroule sous le thème ‘’les sciences fondamentales au service du développement durable’’. Elle est célébrée dans le cadre de l'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable, qui a débuté le 8 juillet 2022.

L’Assemblée générale des Nations-Unies a affirmé en décembre 2021 que « les applications des sciences fondamentales sont vitales pour les progrès de la médecine, de l'industrie, de l'agriculture, des ressources en eau, de la planification énergétique, de l'environnement, des communications et de la culture ». Elle a ajouté que les sciences fondamentales sont nécessaires pour l'atteinte de l'Agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. Selon le rapport de l'UNESCO sur la science en 2021 pour 86 pays, certains pays consacrent moins de 10% de leurs dépenses de recherche aux sciences fondamentales et d'autres plus de 30%. Ainsi, le thème de cette année est choisi pour renforcer l’investissement dans les sciences fondamentales et pousser la jeunesse à aller vers celles-ci.

Selon l’ONU, la Journée internationale de la science met aussi en lumière le rôle que les scientifiques jouent dans la compréhension de la planète et dans la consolidation des sociétés. Cette journée offre l'occasion de mobiliser tous les acteurs et responsables gouvernementaux, les médias en passant par les étudiants autour d’un thème scientifique en faveur de la paix et du développement durable.

« Depuis sa création, cette journée mondiale a généré des projets concrets et construit des passerelles entre la science et la société. Des partenaires comme les Commissions nationales de l’UNESCO, des organisations intergouvernementales et non-gouvernementales, des institutions de recherche scientifique, des associations professionnelles, les médias, les écoles et les enseignants en sciences se sont engagés chaque année dans le cadre des activités organisées à l'occasion de cette célébration, contribuant ainsi à son succès. Au niveau gouvernemental, plusieurs ministères ont renouvelé leur engagement à lever des fonds pour la science ; d’autres ont choisi cette journée pour annoncer la création d'un nouveau programme de politique scientifique impliquant des institutions scientifiques, la société civile, des universités et des écoles », a écrit sur son site les Nations-Unies.