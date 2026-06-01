Diplomatie : Après Abuja, Wadagni se rend à Ouagadougou et Niamey

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, poursuit mardi 2 juin 2026 une tournée ouest-africaine entamée la veille au Nigeria. Le chef de l’État est attendu successivement à Ouagadougou, au Burkina Faso, puis à Niamey, au Niger, pour des entretiens portant sur la sécurité, l’intégration régionale et les projets d’infrastructures communs.

Ces déplacements font suite à un geste diplomatique remarqué : lors de la cérémonie d’investiture du 24 mai 2026 au Palais des Congrès de Cotonou, des délégations du Niger, du Mali et du Burkina Faso — les trois membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) — avaient fait le déplacement. La présence nigérienne avait particulièrement retenu l’attention : Niamey y avait dépêché son Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, dont l’accueil chaleureux par la salle avait contrasté avec plusieurs années de relations dégradées entre les deux capitales.

Depuis le coup d’État militaire de juillet 2023 au Niger, les autorités de transition de Niamey avaient régulièrement accusé Cotonou de velléités de déstabilisation. Les tensions aux frontières avaient, à plusieurs reprises, frôlé l’incident diplomatique ouvert.

Sécurité et infrastructures au cœur des agendas bilatéraux

À Ouagadougou comme à Niamey, Romuald Wadagni échangera avec ses homologues et les autorités gouvernementales respectives. Les discussions devraient couvrir la coopération sécuritaire dans une zone sahélienne fortement affectée par les groupes armés, ainsi que les dossiers d’infrastructures transfrontalières, axes routiers, corridors énergétiques et liaisons commerciales, dont la fluidité conditionne directement les échanges entre le Bénin et ses voisins du nord enclavés.

Le Bénin partage avec le Burkina Faso une frontière d’environ 306 kilomètres et avec le Niger une frontière d’environ 266 kilomètres. Les deux pays dépendent du port de Cotonou pour une partie significative de leurs importations, ce qui confère au Bénin un levier économique naturel dans ces relations bilatérales. Aucun communiqué officiel détaillant l’agenda précis des rencontres à Ouagadougou et Niamey n’avait été publié à l’heure de la rédaction de cet article. Les résultats de ces entretiens sont attendus à l’issue de la tournée.